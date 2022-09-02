السياحة: فنادق القاهرة تسجل نسبة إشغال 60% في سبتمبر

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بدء العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الماضي، تسبب في تراجع نسب الإشغال بفنادق القاهرة حاليا لتصل إلى نحو 60%، بعدما سجلت نسب الإشغال متوسط 85% خلال شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن السعودية كانت أكثر الدول العربية إرسالًا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

العيد الوطني للمملكة العربية السعودية

وأضاف لـ«الوطن»، أن السعوديين سيبدأون في التوافد مجددا على زيارة المقصد السياحي المصري خلال العيد الوطني للمملكة في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، وتابع: «سيتم خلال تلك الفترة تسيير رحلات مباشرة من بعض المدن السعودية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى الرحلات المنتظمة التي تصل يوميا من السعودية إلى القاهرة».

فنادق الساحل الشمالي

وأوضح فاروق، أن فنادق الساحل الشمالي كانت الأكثر إشغالا في مصر خلال فصل الصيف الحالي حيث لم تنخفض نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بها عن 90%، لافتا إلى حرص السياح العرب لاسيما الوافدين من كل من السعودية والإمارات والكويت على قضاء إجازاتهم بالساحل الشمالي، علاوة على تواجد أعداد جيدة من المصريين كان السبب الرئيسي في الوصول إلى تلك النسب المرتفعة من الإشغال.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها المدن السياحية المصرية من الدول العربية خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري كانت جيدة بالمقارنة بذات الفترة من العامين الماضيين، معربا عن أمله في استمرار توافد السياح العرب لزيارة مصر خلال الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن نسب السياح العرب الوافدين لمصر تتراوح ما بين 20 إلى 30% من إجمالي أعداد السياح الذين تستقبلهم مصر سنويا.