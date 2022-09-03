«تعليم الجيزة» تعقد امتحانا تحريريا لاختيار وكيل وكوادر جديدة بالإدارات

عقدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، امتحانا تحريريا تفعيلًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لاختيار وكيل إدارة تعليمية بمديرية الجيزة.

امتحان في مديرية الجيزة لضخ دماء جديدة واختيار كوادر للنهوض بالتعليم

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية تعليم الجيزة في بيان له، إن الامتحان عقد بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، وذلک لضخ دماء جديدة واختيار كوادر جديدة للنهوض بالتعليم على مستوى محافظة الجيزة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أشرف سلومة، أنه وتمت الاختبارات بحضور الأمين العام لـ نقابة المعلمين، ورئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة التنسيق، ومدير إدارة الشئون القانونية.

وتمت الاختبارات في إطارٍ من الشفافية والنزاهة، بحضور السادة المرشحين في جو يسوده التفاؤل من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا الطلاب.

وأشار إلى أنه في إطار حوكمة التعليم قبل الجامعي وفي إطار من الشفافية والعدالة والمساواة والفاعلية والكفاءة وسيادة القانون ترأس لجنة اختيار مدير عام إدارة تعليمية بالجيزة لاختيار مدير عام إدارة للنهوض بالعملية التعليمية واختيار كوادر جديدة للنهوض بالتعليم على مستوى محافظة الجيزة لعمل علي حلول خارج الصندوق لجذب الطلاب للمدارس وتفعيل الأنشطة الطلابية .

الامتحان تضمن الاطلاع على أفكار آراء المديرين للنهوض بالعملية التعليمية

وأوضح أن اللجنة أطلعت على أفكار واراء المديرين للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

تمت المقابلات بقاعة الاجتماعات بالمديرية وذلك في إطارٍ من الشفافية والنزاهة، بحضور المرشحين في جو يسوده التفاؤل من أجل مستقبل مشرق للطلاب.