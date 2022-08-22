«تعليم الجيزة» تسمح بـ«النقل بالبدل» بين المدارس: للم الشمل وتخفيف النفقات

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمرا إداريا وعاجلا لجميع الإدارات التعليمية، بالسماح للطلاب الذين لديهم إخوة في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات في محيط السكن، ولهم إخوة في مدارس متباعدة، بالنقل بالبدل مع طلاب في مدارس أخرى بنفس الصف دون الإخلال بمبدأ الكثافة، للم الشمل بالبدل وللقرب السكني، والتخفيف والتيسير على أولياء الأمور.

السماح بالنقل بالبدل بين الطلاب

وذكرت مديرية التعليم بالجيزة في خطابها، أنّ القرار جاء بناء على موافقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخفيفا وتيسيرا وترشيدا للنفقات، ولرفع المعاناة عن أولياء الأمور، نظرا للظروف الاقتصادية، ممن لديهم طلابا بمدارس متباعدة «الرسمية لغات - الرسمية المتميزة للغات».

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في خطابها المرسل، أنّه يتم التنفيذ قرار النقل بالبدل بكل دقة وتحت مسؤولية مدير عام الإدارة شخصيا، دون الإخلال بمبدأ الكثافة 60 تلميذا «رسمي لغات»، 40 تلميذا «رسمي متميزة لغات».

موعد بدء النقل بالبدل بين المدارس الرسمية لغات

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، إلى أنّه يتم تقديم طلبات النقل بالبدل بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، بداية من يوم 17 سبتمبر 2022 لمدة أسبوع ويتم فحصه من خلال لجنة التجريبيات بالإدارة، وتحت إشراف مدير عام الادارة ويتم التحويل طبقا للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.

ضوابط النقل بالبدل بين المدارس

وحددت مديرية التعليم بالجيزة ضوابط النقل بالبدل مع طلاب في مدارس أخرى بالمدارس الرسمية المتميزة والمدارس المتميزة لغات- «من له إخوة بالمدرسة - ومن ليس له إخوة بالمدرسة»- بالقرب من المسكن، ليتم التنفيذ بكل دقة.