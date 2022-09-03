محمد رمضان يعلن انتهاء كتابة مسلسله الجديد: ثقة في الله نجاح

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الانتهاء من كتابة 30 حلقة من مسلسل «العمدة» المقرر عرضه في رمضان 2023.

ونشر رمضان فيديو وعلق عليه قائلا: «تم بحمد الله كتابة الثلاثين حلقة من مسلسل العمدة.. ثقة في الله نجاح من اللي قلبك يحبه، رمضان يجمعنا، إنتاج محمد السعدي تأليف و إخراج محمد سامي»

محمد رمضان يصور فيلم «ع الزيرو»

ومن ناحية أخرى يصور الفنان محمد رمضان، حاليا مشاهده في فيلم «ع الزيرو»، والذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم.

وأعلن محمد رمضان، منذ أيام عن تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل فيلم «ع الزيرو»، موضحًا أنه يُجسد شخصية شاب يُدعى «دراجون»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مُتعلقة بالدور.

مسلسل المشوار

وعرض لمحمد رمضان في الموسم الرمضاني 2022 مسلسل المشوار الذي يضم مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.