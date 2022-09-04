فتح باب التقديم لطلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة

تبدأ اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري، الجامعات الأهلية الجديدة استقبال طلبات طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم الطلاب مباشرة إلى الجامعات الأهلية الجديدة وهي جامعة المنوفية الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة حلوان الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية و جامعة المنيا الأهلية.

كما تشمل الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الزقازيق الأهلية وجامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة بنها الأهلية وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكدت الوزارة أن التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية» هذا العام.

وزارة التعليم العالي: تقديم خريجي الشهادات المعادلة للجامعات الأهلية حتى 8 سبتمبر

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان سابق لها، إنه يجب على خريجي الشهادات المعادلة الراغبين في التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، التقدم مباشرة إلى هذه الجامعات بداية من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022 وسوف يتم قبول الطلاب بالتخصصات المختلفة وفقًا لمجموعهم.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الجديدة تبدأ بها الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحاً أنها تشمل مجموعة من البرامج البينية والتخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.

المتحدث باسم الوزارة: الجامعات الأهلية أخذت نصيبها من طلاب الثانوية العامة

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات ل«الوطن»، أن هذه الجامعات أخذت نصيبها من طلاب الثانوية العامة ويتبقى طلاب الشهادات المعادلة، موضحاً أنه تم توجيه جميع الجامعات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة الأهلية هي جامعة غير هادفة للربح وبها تخصصات بينية تواكب احتياجات سوق العمل، موضحاً أنها منبثقة من الجامعات الحكومية.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أن جامعة بني سويف الأهلية تضم مجموعة من التخصصات الجديدة وتهتم بتأهيل الجالب لسوق العمل، موضحاً أن جار العمل للاستعداد للعام الدراسي الجديد.