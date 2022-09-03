عبد المنعم السيد يكشف مدى تأثير توقف إمداد الغاز الروسي على أوروبا

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، مدى تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على دول القارة الأوروبية، خاصة بعد توقف إمداد الغاز الروسي، إذ ذكر أن توقف إمداد الغاز الروسي يشكل صعوبة كبيرة على الدول الأوروبية الصناعية مثل ألمانيا، إذ كانت تعتمد الدول الأوروبية على الغاز الروسي بشكل كبير في الإنتاج، مؤكدًا أنه يجب على دول القارة الأوروبية البحث عن بدائل مثل الفحم والطاقة المتجددة أو العودة إلى الطاقة النووية.

روسيا تمد أوروبا بحوالي 40% من إمدادات الغاز

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن فصل الشتاء في أوروبا دون غاز طبيعي وتدفئة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من التدهور المستمر منذ جائحة كورونا، خاصة أن بدائل الغاز الروسي قليلة، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولة الروسية تمد دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 40% من إمدادات الغاز، ولذلك مهما تضاعف إنتاج النرويج من الغاز الطبيعي لن تستطيع النرويج تغطية احتياج أوروبا بالكامل.

مكاشفة عن الوضع الاقتصادي المصري

من ناحية أخرى، أشاد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بكشف حساب الاقتصاد المصري الذي قدمه مجلس الوزراء اليوم من خلال تقرير، إذ وصف هذا الأمر بأنه يعتبر مكاشفة عن الوضع الاقتصادي المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية ليكشف أين كنا وأين أصبحنا، فهذا التقرير عبارة عن تحليل لسياسات الدولة التي تمت خلال الفترة الماضية والمؤشرات الاقتصادية، معلقا «لغة الأرقام لا تكذب».