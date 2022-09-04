حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 4-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع البعض بشكل يومي التغيرات التي تطرأ على حركة الفلك والأبراج، والتي تتغير من برج لآخر وفق تفسيرات خبراء الأبراج.

وفي السطور القادمة تنشر «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 4-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في منزل الحظ مما يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها وتبدو شغوفا بالمعرفة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم فينوس مع القمر يمنحك اليوم سحرا وإشراقة، ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم برج الثور 4-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدعمك ويمنحك يقظة وحسن تصرف، فلا تخف من المفاجآت، فقط ادرس جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم برج الثور 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في عصبيتك ولا تتسرع في غضبك أو قراراتك، ومع ذلك تساعدك الشمس أن تحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر ولا تتخذ مواقف عنيفة.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.

حظك اليوم برج السرطان 4-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل الإيجابي يدفعك اليوم لتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب، وتنظم جيدا أولوياتك وأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 4-9-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وسماؤك صافية ولديك كل الحماس لتبدأ جديدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وقلبك يدق سريعا.

حظك اليوم برج العذراء 4-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال، واعتن بأعمالك وحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهت خلافات عاطفية أو عائلية.

حظك اليوم برج الميزان 4-9-2022 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يساعدك على اكتشاف ما بداخلك من طاقات جديدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتحدث بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 4-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشئون مهنية ومالية، فقط ادرس خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك استعدادا لتقديم مزيد من الاجتهاد والتركيز وتستطيع أن تعالج قضية معلقة.

حظك اليوم برج القوس 4-9-2022 على الصعيد المهني

القمر ببرجك يمنحك حضورا ويساعدك على تجسيد أفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تجعلك مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.

حظك اليوم برج الجدي 4-9-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات إذا عملت في صمت وابتعدت عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة وينفعك ذلك في مراجعة نفسك ومواقفك.

حظك اليوم برج الدلو 4-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم قوة ونشاطا، ومن السهل أن تحصل على دعم الزملاء أو رؤساء العمل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للانطلاق والانفتاح، وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أوقات ممتعة.

حظك اليوم برج الحوت 4-9-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تسيطر على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 4-9-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للتمرد على الروتين، فقط تجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.