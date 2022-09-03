حظك اليوم برج الحوت السبت 3-9-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:08 ص | السبت 03 سبتمبر 2022
حظك اليوم برج الحوت
يتميز مولود برج الحوت برقة القلب والعاطفة الشديدة والرومانسية وينشغل بأحوال من حوله والمقربين منه وأصدقائه ويحرص على التواصل معهم دائما بكل الوسائل حيث أنه لا يقدر على الاعتقاد بأنهم في حاجة إلى شيء وهو لا يقف بجانبهم أو يدعمهم، وهو شخص طموح أيضا وينجح كثيرا في عمله ويسعى إلى التطوير من نفسه ومهاراته.
وفي السطور التالية، تقدم لكم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس اليوم بالنسبة لمواليد برج الحوت، لذا يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر.. الزم الكتمان في تعاملاتك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.
حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي
تمر اليوم بالكثير من الارتباكات الكبيرة الأزمات، ولا يجب عليك أن تتهرب منها بل يتطلبك منذ ذلك أن تعمل على مواجهتها وستجد حلا وعلاجا لها، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.