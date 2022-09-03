حظك اليوم برج العقرب السبت 3-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب يتسم بالتركيز العالي في مختلف الأمور التي تواجهه فهو يضع الهدف أمامه في كل شيء ويقوم بمحاولة تحقيقه مهما تكلف الأمر، كما أنه شديد الشجاعة ويكره الجبن أو التخلي عن الغير فهو جرئ بدرجة كبيرة يفتقدها البعض من حوله كما أنه يقدر الأمان والثقة والوفاء في حياته.

مواصفات برج العقرب

حيث أن مولود برج العقرب يتسم بالشجاعة فهو لا يخاف من التحديات التي تواجهه كما أن لديه قلبه من حديد، كما أنه شديد الطموح في كل الأمور التي تواجهه وحياته المهنية هي أهم شيء عنده، وأبرز عيوب برج العقرب حب التملك فهو لا يقبل أن يشارك الأشخاص في حياتهم مع أي شخص ويرفض أن يكشف الكثير عن نفسه للآخرين فهو يحب أن يكون كتوم بدرجة كبيرة.

ونقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم أن تدرس جيدا أمورك المهنية ولذلك حتى تتخذ قرارات صائبة في حياتك المهنية وتصل لأعلى المناصب في عملك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لعلاقتك بالأهل والأحباب وأن تركز على أن تكون علاقتك جيدة بالأهل والأحباب بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.