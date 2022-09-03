حظك اليوم برج الجدي السبت 3-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بالقوة، فهو يعرف كيف يدير الأمور جيدا ونادرا ما يخطئ في تقديرها، فهو يعمل على دراسة كافة جوانبها السلبية والإيجابية قبل الإقدام عليها أو اتخاذ القرارات، لذا دائما ما تجد مواليد هذا البر أشخاص عقلانيون يمكن الاعتماد عليهم وأخذ رأيهم لإعطاء النصائح وحل المشاكل.

وفي السطور التالية، تقدم لكم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم ليس جيدا لمواليد برج الجدي، حيث تنافر القمر والمريخ في منزلي الصحة مما يجعلك تشعر بالقلق والعصبية وتشعر بالألم ولا ترعف سببه، ويجب أن تُحكّم عقلك في إدارة الأمور، ولابد أن تحافظ على صحتكم من كل ما يضرها، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يتواجد في منزلك الثاني عشر مما يتطلب منك أن تكون هادئا، وأن تعمل في سرية وكتمان وألا تعلن عن خططك وما تنوي فعله مستقبلا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.