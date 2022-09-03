احتراق سيارة أسفل كوبري صفط اللبن في بولاق الدكرور دون إصابات

اشتعل حريق بسيارة أسفل كوبري صفط اللبن ببولاق الدكرور، وأشارت التحريات والمعاينة إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وبسؤال سائقها لم يتهم أحدا بالتسبب في نشوب الحريق، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

الحريق نتيجة ماس كهربائي

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أسفل كوبري صفط اللبن، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتبين أن السيارة تابعة لشركة المقاولون العرب، وبسؤال قائدها، سائق بذات الشركة، قرر مشاهدته لانبعاث دخان اسفل الكابينة ثم اشتعالها، ورجح أن يكون ذلك نتيجة ماس كهربائي ولا يتهم أحدا.

تم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

إرشادات ونصائح لوقائع حرائق السيارات

حول هذه الحوادث التي تتمثل في حرائق السيارات، أكد اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري، أن الإدارة العامة للحماية المدنية توصي باتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لمنع احتراق السيارات على الطرق.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الارشادات والنصائح من بينها:

• التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه الردياتير وتزوديها، والحذر عند فتح الغطاء أثناء سخونة المحرك، وتجنب تزويد المياه الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف وش السلندر.

• التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.

• إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

• فتح نوافذ السيارة بشكل بسيطة.

• عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

• عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أي من اللحامات في أي موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

• التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أي احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

• عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.