تطورات الأوضاع بمحطة زابوريجيا النووية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات

وسط تحذيرات من وقوع كارثة نووية تهدد أوروبا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انقطاع خط الكهرباء الرئيسي عن محطة زابوريجيا النووية.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، ويستمر القتال بين الجانبين بمحيط المحطة النووية، فيما أجرى وفد وكالة الطاقة الذرية زيارة للمحطة للوقوف على الأوضاع بها على أرض الواقع وفيما يلي أبرز التطورات بمحطة زابوريجيا النووية.

أبرز التطورات بمحطة زابوريجيا النووية

- توقف العمل بمحطة زابوريجيا النووية مساء أمس السبت إثر قصف دمر خط الكهرباء رئيسي الذي تعتمد عليه المحطة في التشغيل، حسبما أفادت السلطات الروسية.

- وفد الطاقة الذرية زار المحطة الخميس الماضي.

- رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، أعلن بقاء 6 خبراء طاقة الذرية بالمحطة النووية بعد تفقد الوكالة لها.

- حذر مدير عام وكالة الطاقة الذرية من تعرض المحطة للأضرار المتكررة بما يؤثر على سلامة المحطة النووية.

- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس أن محطة زابوريجيا النووية تعتمد على خط الكهرباء الاحتياطي بعد فصل آخر خط كان يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية.

- رئيس المجلس الأوروبي حذر من كارثة نووية بسبب القصف المحيط بمحطة زابوريجيا النووية.

- أوكرانيا اعترفت بقصف قاعدة روسية في بلدة إنرغودار والتى تقع بهه المحطة.

- تزود محطة زابوريجيا النووية أوكرانيا بأكثر من 20% من احتياجاتها من الكهرباء.

محطة زابوريجيا النووية أكبر محطة للطاقة في أوروبا

يشار إلى أن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتقع المحطة تحت سيطرة القوات الروسية منذ أوائل مارس الماضي، فيما يوجد بعض الفنيين الأوكرانيين يعملون بالمحطة.

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضى، وتدعم الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة، فيما فرضت عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.