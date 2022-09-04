ميرهان حسين في حالة نشاط فني.. فيلم ومسلسل وأغنية

حالة من النشاط الفني تعيشها حاليا الفنانة ميرهان حسين حيث تعمل حاليا على تسجيل أغنيه سنجل مع الموزع الموسيقي إسلام شيبسي وفيلم «اتنين للايجار» ومسلسل الونش.

أغنية سنجل

وتسجل ميرهان حسين أغنية سنجل مع الموزع الموسيقي إسلام شيبسي والذي أعلن الخبر عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلا: «الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميرهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب».

فيلم اتنين للإيجار

كما تشارك ميرهان حسين في بطولة فيلم اتنين للإيجار أمام بيومي فؤاد ومحمد ثروت، والعمل من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وإنتاج الفنانة إسعاد يونس.

مسلسل الونش

وتشارك ميرهان حسين في ثالث عمل درامي يجمعها بالفنان محمد رجب بعد تعاونهما سابقا من خلال فيلم الخلبوص ومسلسل علامة استفهام، في مسلسل الونش وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، ويضم العمل مجموعة من نجوم الفن وهم محمود عبد المغني، ميرهان حسين، منة فضالى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى

ميرهان تزور مستشفي 57357

وحرصت الفنانة ميرهان حسين صباح أمس على زيارة مستشفي 57357 في ثالث زيارة لها لأطفال المستشفي التي تحرص على جلب الهدايا لهم والتقاط الصور التذكارية معهم، ونشرت ميرهان فيديو من زيارتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» معربة من خلاله عن سعادتها الشديده بهذه الزيارة.