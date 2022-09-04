حظك اليوم برج العقرب الأحد 4-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العقرب رغم الشائع عنهم بأنهم من الأشخاص السيئين، إلا أنهم في الحقيقة من أصحاب القلوب الطيبة، والذين يحاولون دائمًا مساعدة الآخرين، لكنهم لا يغفرون الإساءة بسهولة، ولا يسامحون الآخر إلا بعد الحصول على انتقامهم.

وفي التقرير القادم، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشؤون مهنية ومالية، فقط ادرس خطواتك تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك استعدادا لتقديم مزيد من الاجتهاد والتركيز وتستطيع أن تعالج قضية معلقة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.