حظك اليوم برج العقرب الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج العقرب مخلصة ووفية إلى أقصي درجة خاصة لأسرتها، فهي من الشخصيات المحاورة بامتياز، كما أنها تهتم بشريك حياتها بشكل كبير وتهتم بكل التفاصيل الخاصة بحياته وعاداته اليومية، ومع ذلك يعد من أبرز عيوبها الشك الدائم، والتملك والغيرة الشديدة، خاصة على من تحبهم، أما على المستوى العملي فهي تسعى جاهدة لترك بصمة واضحة في مجال عملها.

ولمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، رغم الضغوط.. يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة، ويمدك الفلك بإصرار كبير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في برجك ويمدك ذلك بالسحر والحيوية والتألق.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.