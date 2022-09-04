حظك اليوم برج الجدي الأحد 4-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الجدي من الأشخاص الناضجة التي تميل دائمًا إلى تطوير مهاراتهم العملية، فهم عمليون إلي أقصي الحدود، فالعمل هو من أولوياتهم وعلى رأسها، أما على المستوى الشخصي فهو رب أسرة من الطراز الأول فهو يميل للبقاء مع أفراد أسرته أطول فترة ممكنه.

وفي التقرير القادم، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات إذا عملت في صمت وابتعدت عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: اليوم القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة وينفعك ذلك في مراجعة نفسك ومواقفك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.