انطلاق فاعليات مبادرة حياة كريمة الثقافية بدمياط.. اكتشاف مواهب وعروض فنية

تستكمل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة دمياط، وذلك بقرى حياة كريمة بمركز كفر سعد في قرى «السعدية البحرية - التفتيش ثان - الحسينية - الإبراهيمية»، التي يجري تنفذها بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة للمياه، وذلك خلال الفترة من 3: 15 سبتمبر الجاري.

تفاصيل حياة كريمة في دمياط

وتضمنت فعاليات اليوم الأول بمدرسة السعدية البحرية الإعدادية المشتركة، إقامة مجموعة من الورش الفنية شملت ورشة حلي تراثي من بقايا الأقمشة للمدربة إيناس حسين، وتشكيل بعجينة السيراميك تدريب شيرين عفيفي، وتشكيل بسلك النحاس للمدرب خالد عبد المجيد، ونشر وتفريغ نحاس تدريب رانيا المهدي، خيامية تدريب كريم خلف، عبد الرحمن طه، اكتشاف مواهب في كل المجالات الفنية والأدبية تدريب الفنانة جيهان مبروك، عبير يحيى، حلي واكسسوار تدريب حورية عصمت.

أما العروض الفنية لاقت إعجاب الأطفال والكبار من أهالي القرية؛ تضمنت عرض تحريك عرائس الماريونيت لجمال ويارا الشرنوبي على أغنية دقي يا ساعة وقولي بالحق، بجانب تحريك عروسة التنورة على أغنية يا مدد يا مدد، وتقديم مواهب من القرية في التمثيل والغناء، بالإضافة لتحريك عروسة المغني على أغنية نعناع الجنينة.

ختام فعاليات اليوم

واختتمت فعاليات اليوم، فرقة دمياط للموسيقى والغناء الشعبي، التي قدمت مجموعة من الأغنيات، وهي تحميلة موسيقية من مختارات الفرقة «دمياط بلدي، المسك فاح، غني ياناي، طالعة منين».

وجاءت الفعاليات بحضور عمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط، وحمدي سعيد مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية.