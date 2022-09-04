خريطة قوافل حياة كريمة الطبية اليوم بالمحافظات.. الكشف والعلاج مجانا

تتوجه القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» إلى المناطق الأكثر احتياجا بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، في إطار ما توليه مؤسسة حياة كريمة من اهتمام بقطاع الصحة، فمنذ اللحظة الأولى، لإطلاق إشارة البدء في المبادرة حرصت على الارتقاء بالمجتمع وصحة المواطن المصري، لذا أولت الصحة اهتماما خاصا، فعمدت إلى إطلاق القوافل الطبية المجانية في القرى المدرجة تحت شعار «حياة كريمة»، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

القوافل الطبية المجانية

وكشفت الصحة والسكان عن خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات خلال الثلث الأول من شهر سبتمبر، بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجلها، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين.

خريطة انتشار القوافل الطبية اليوم

كشفت الصحة عن أماكن تمركز قوافل حياة كريمة الطبية اليوم،، مؤكدة على أن الكشف والعلاج بالمجان، وتتواجد القوافل بالمناطق التالية:

ـ الوفاء حي العامرية محافظة الإسكندرية.

ـ غرب سهيل محافظة أسوان.

خريطة انتشار القوافل الطبية غدا

ـ النجوع قبلي مركز إسنا محافظة الأقصر.

ـ مركز طبي المحروسة حي السلام ثان محافظة القاهرة.

ـ ميت أبو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

ـ مدرسة قرية الأماني مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية.

ـ دير أبوحنس مركز ملوي محافظة المنيا.

- شبرا السلام مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

- عبد العظيم زاهر مركز وادي النطرون محافظة البحيرة.

التخصصات المتاحة بقوافل حياة كريمة

وأشارت الصحة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى تغير أماكن تلك القوافل يوميًا، من أجل ضمان وصولها لكافة المناطق المستهدفة.