«حياة كريمة» تواجه العطش بوصلات مياه للقرى المحرومة وتنهي معاناة الأهالي

تعد «وصلات مياه الشرب النظيفة» أبسط حق من حقوق الإنسان، وبالرغم من ذلك هناك الكثير من الأسر والقرى التى حُرمت منها، لذلك عملت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف «حياة كريمة» جاهدة على توفيرها للمواطنين الأكثر فقراً واحتياجاً، وبذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المختلفة لتوفيرها.

وبالعمل على ذلك، أنهت المبادرة معاناة الأهالى من السير لمسافات للحصول عليها، كما أنها تحميهم من خطورة الإصابة بالأمراض؛ حيث إن بعض القرى التى تفتقر لوجود وصلات مياه تغذيها، يقتصر نصيب الأهالى فيها على مياه غير نظيفة للشرب والطهى وغيرهما، وبالتالى تهدد صحتهم، وفى إطار حرص المبادرة على التخفيف عن كاهل المواطن، لم تتمكن من تجاهل الأمر، وأولته جزءاً كبيراً من اهتمامها.

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تحسين مياه الشرب المقدمة للمواطنين فى القرى والنجوع الفقيرة، فشهدت العديد من المحافظات أعمال المبادرة لتوصيل مياه الشرب، منها محافظة كفر الشيخ، التى انتهت فيها من 13 عملية تحسين لمياه الشرب بالقرى التابعة لمركز مطوبس، تنوعت بين الإحلال والتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لقرية «إبيانة» وتوابعها، إضافة إلى مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمسارات الرصف بين القرى، وبأرض استصلاح الأراضى وقرى «قومسيون غرب وشرق وتوابعهما، وخليج قبلى وتوابعها، ومنية المرشد، وبرج مغيزل وتوابعها، وبرمبال وتوابعها، والجزيرة الخضراء وتوابعها، والترعة الفرعية بأرض الجمعية، ووقف بحرى وتوابعها».

هذا إلى جانب أعمال المبادرة فى تأهيل وتوسيع محطات مياه الشرب، التى من ضمنها محطة شرب أبوإسماعيل، والمنطقة الشمالية، التى بلغت نسبة التنفيذ فيهما الـ95%، فضلاً عن قيام «حياة كريمة» بعمليات تحسين للمياه فى عدد من القرى المختلفة، وهى قرى «مركز مطوبس، القنى والجواد الشرقى والغربى، كوم دميس وتوابعها، منية المرشد، خط الريف، بنى بكار».

حملة «المياه كل الحكاية»

وعملت المبادرة على توفير عناء المسافات البعيدة التى يقطعها المواطن من أجل توفير المياه، بحفر 96 بئراً للمياه بقرية القطرانى، التابعة لمركز سيدى برانى فى محافظة مطروح، لكل أسرة من الأسر فى القرية بئر خاصة توفر مياهاً للشرب على مدار العام، ضمن جهود مؤسسة «مصر الخير» فى حملة «المياه كل الحكاية»، التى تستهدف توصيل المياه النقية لآلاف الأسر فى المحافظات النائية، حيث تشمل الحملة محطات تحلية مياه تعمل على توفير المياه النقية لقرى بأكملها، وحفر آبار بالمناطق الصحراوية، وتركيب وصلات مياه داخل المنازل.

وأنشأت المبادرة آباراً بالقرية لا يقل عمق البئر عن 50 متراً، وقد تكلف إنشاء البئر الواحدة من 30 إلى 40 ألف جنيه، وتختلف التكلفة بحسب طبيعة الأرض، وكانت خطوة حفر الآبار كفيلة لإدخال الفرحة على أهالى القرية، فهى توفر عليهم جهود الذهاب لمسافات طويلة من أجل توفير المياه.

13 عملية تحسين للمياه بمركز مطوبس بكفر الشيخ.. وحفر 96 بئراً للمياه بقرية القطرانى بمطروح

ووصل قطار المبادرة الرئاسية إلى قرى محافظة قنا، حيث عملت على توصيل مياه الشرب للأسر فى عدد من القرى بالمحافزة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، وصل عددها إلى نحو 200 أسرة مستفيدة من وصلات المياه، حيث عملت على توصيل مياه الشرب إلى 200 منزل فى المناطق المحرومة بقريتى «أبومناع غرب وقبلى»، ففى قرية أبومناع غرب، بلغت مساحة وصلات المياه 400 متر، وفى أبومناع قبلى وصلت إلى 500 متر، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وإنهاء شكواه.

كما عملت على تحقيق أكثر من مشروع فى قطاع مياه الشرب فى محافظة المنيا، بإنشاء عدد من محطات المياه، إضافة إلى العمل على تطوير المحطات الموجودة بالفعل فى بعض المراكز المختلفة، منها أعمال توسيع لمحطات المياه فى مركز ديرمواس، الذى تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ل/ث، إضافة إلى محطة تنقية لمياه الشرب فى مركز ملوى بطاقة إنتاجية 450 ل/ث، فضلاً عن عمل المؤسسة على مشروع محطة بنى حسن الشروق بأبوقرقاص 100 ل/ث، ومشروع محطة مياه جزيرة شارونة بمغاغة 100 ل/ث، كما سيتم مد وتدعيم خطوط المياه بتلك القرى وعمل وصلات منزلية بتكلفة إجمالية مليار و932 مليون جنيه، وشهدت 14 محطة مياه فى محافظة المنيا عمليات إحلال وتجديد، وهى محطات: «بنى وركان، محطة صفانية، محطة العدوة 1 و2، زاوية الجدامى، برطباط، شارونة، معصرة ملوى، دير أبوحنس، دير البرشا، قلندول، العرين القبلى، تل بنى عمران».