«حياة كريمة»: نستهدف إنشاء 15 ألف فصل دراسي لإتاحة التعليم الأساسي

أولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ انطلاقها في 2019، اهتمامًا كبيرًا بملف «التعليم»، ضمن تدخلاتها التنموية في كل المجالات، إذ تبعث عددًا من الرسائل لمتابعي أطر تنفيذها، محققة الكثير من الأهداف التنموية، تنفيذًا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما بعد مساعيها في التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان حياة كريمة لهم، وتوفير ظروف معيشية تتلاءم مع تنمية الإنسان، ولم تقتصر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على البنية التحية فقط.

وقالت غادة بهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إن «حياة كريمة»، عملت على تحقيق جودة العملية التعليمية بقرى الريف المصري بالاهتمام بشقين، الأول تمثل في شق المباني التعليمية، وبناء الإنسان المعني بالعملية التعليمية من «معلم، طالب، وولي أمر»، بالإضافة لدعم خطط المناهج والأنشطة التربوية بالوسائل المساعدة.

4 آلاف فصل ذكي مستهدف إنشاؤه لتمصير فكرة الفراغات الذكية

أضافت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أكثرمن 15 ألف فصل مستهدف إنشاؤه لإتاحة التعليم الأساسي، بواقع 4556 فصلاً مستهدف إنشاؤه لخفض معدلات كثافة الفصول، 3646 فصلاً مستهدف إنشاؤه لإحلال مدارس غير صالحة، 2838 فصلاً مستهدف إنشاؤه لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، 2231 فصلاً مستهدف إنشاؤه لإنهاء مشكلة تعدد الفترات الدراسية.

و796 فصلاً مستهدف إنشاؤه لزيادة انتشار فصول التربية الخاصة واللغات والتعليم الفني، 349 فصلاً مستهدف إنشاؤه لخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، مشيرة إلى أن 25% من المدارس القائمة مستهدف صيانتها ورفع كفاءتها بواقع 1249 مبنى مدرسي، 4 آلاف فصل ذكى مستهدف إنشاؤه لتمصير فكرة الفراغات الذكية.

2705 فصلاً ضمن حياة كريمة بتكلفة 1 مليار جنيه

وتابعت «بهنساوي»: أما فيما يخص عدد الفصول، فهناك 75 فصلاً تم افتتاحها لمرحلة رياض الأطفال في 11 محافظة، بالإضافة إلى 12 فصلاً تم افتتاحها للتعليم المجتمعى للمتسربين من التعليم إلى جانب المتابعة والرصد لهم، 1200 مدرسة مجتمع و5400 فصل محو أمية تم تخصيص مبانى لإنشاؤهم، فضلا عن 188 مشروعاً تعليميا تم الانتهاء من إنشاؤها، بإجمالى 2705 فصلاً بتكلفة 1 مليار جنيه.