«طب الأقصر» تنظم قافلة طبية بقرية الضبعية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظمت كلية الطب جامعة الأقصر، القافلة الطبية الأولى في قرية الضبعية بمركز القرنة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية تنفيذ القوافل الطبية بمحافظات الصعيد بقرى حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع بالجامعة.

نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يشاركون في القافلة

شارك في القافلة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في التخصصات الطبية: «طب وجراحة العيون - أنف وأذن وحنجرة - باطنة عامة - طب الأطفال - جراحة عامة - عظام- مسالك بولية - أمراض النساء والتوليد - جهاز هضمي وكبد - أمراض الصدر - مخ وأعصاب وطب نفسي جراحة المخ والأعصاب - جراحة التجميل - الجلدية».

الخدمات الطبية لأكثر من 730 حالة

وقدمت القافلة الخدمات الطبية لأكثر من 730 حالة، وتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية عن الإدمان، وفيروس كورونا وبعض الأمراض المزمنة والتوعية الأسرية.