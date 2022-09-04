جهاز مدينة 15 مايو: افتتاح الجامعة في 2022.. وإنشاء 19 ألف وحدة سكنية

قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه سيتم افتتاح جامعة مايو العام الحالي وهي باكورة مشروعات التنمية بالمدينة، موضحًا أن 15 مايو أحد أقدم مدن هيئة المجتمعات العمرانية، واستعادت هيبتها من خلال موقع متميز جعلها قبلة الاستثمار، وتم اختيارها كأحد أبرز المدن لتنفيذ البرامج الرئاسية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويُعرض على شاشة «الحياة».

المستثمرون يعرفون قيمة ومكانة المدينة

وأضاف «خلف الله»، أنه جار العمل على مبادرة «سكن لكل المصريين» في مدينة 15 مايو، من خلال إنشاء 19 ألف وحدة سكنية، وسكن بديل للعشوائيات بمنطقة «زهور مايو»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك مخط متكامل لإنشاء الوحدات السكنية، من مرافق مياه وصرف وكهرباء وتليفونات والغاز، والخدمات التي تلبى احتياجات المواطنين، كما أن المدينة واعدة على المستوى السكنى والاستثماري والتنموي، والمستثمرون يعرفون تماما قيمة ومكانة المدينة بعد الموقع المتميز لها.

قرار الرئيس السيسي بإنشاء جامعة مايو

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 560 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مايو، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، و جاء نص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام