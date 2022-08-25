كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور 15 مايو».. التسكين قريبا

على بعد 35 كم من القاهرة، تقع مدينة 15 مايو شرق حلوان، يحدها غربًا طريق الأوتوستراد مصر الجديدة/ حلوان، ومن الشرق أراضي أملاك الدولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد- القاهرة- الكريمات»، وتضم المدينة مشروع «زهور 15 مايو»، وهو سكن بديل لمنطقة «الزرايب» سابقا.

ويعد مشروع «زهور 15 مايو»، واحدا من مشروعات الإسكان البديل، التي تهتم بتنفيذه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار تنفيذ ملف القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير سكن آمن للمواطنين، يتيح لهم حياة كريمة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور 15 مايو»، وفقا لتصريحات المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية لـ «الوطن».

كل ما تريد معرفته عن مشروع «زهور 15 مايو»

- منطقة «الزرايب» من المناطق القديمة بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، حيث يوجد بها السكان منذ عقود.

- شهدت منطقة زرايب 15 مايو، عاصفة «منخفض التنين»، في مارس 2020.

- يضم المشروع 40 عمارة سكنية، بإجمالي 1008 وحدات سكنية.

- يضم مشروع «زهور 15 مايو» 834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال، إضافة إلى منطقة لعمل مصانع تدوير المخلفات.

- كما يضم مشروع «زهور 15 مايو» مدرسة، وحضانة، وكنيسة، ومسجدًا، ومركزًا طبيًا، وسوقًا تجاريًا.

- المشروع ليس سكنيًا فقط، بل متكامل، يضم جميع الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، مع مراعاة طبيعة عمل السكان.

الزرايب تتحول إلى زهور 15 مايو

- يمتد مشروع «زهور 15 مايو» على مساحة 68 فدانًا.

- يبعد مشروع «زهور 15 مايو» عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلو متر.

- جرى الانتهاء من أعمال الأرصفة وطبقات الأساس بجوار العمارات.

- يجرى تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل مشروع «زهور 15 مايو».

- يجرى تنفيذ أعمال الكهرباء بمشروع «زهور 15 مايو».

- سيتم تسليم الوحدات السكنية داخل مشروع «زهور 15 مايو»، للسكان المستحقين قريبا.