كل ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة 15 مايو (صور)

تعد مدينة 15 مايو، واحدة من المدن الجديدة، التي تشهد عدد كبير من المشروعات، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تضم المدينة، مشروعات سكنية مختلفة، سواء إسكان اجتماعي، إسكان متوسط، إسكان بديل للمناطق العشوائية، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات الخدمية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة 15 مايو، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية.

ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة 15 مايو

- جار إنهاء 104 عمارات بمنطقة امتداد المستقبل ضمن «سكن لكل المصريين».

- تضم المدينة مشروعات إسكان بديل العشوائيات، والتي تتمثل في مشروع «زهور مايو» بمساحة 67.37 فدان.

- يضم مشروع «زهور مايو» 42 عمارة، و834 حظيرة نموذجية ومحطات تجميع ومنطقة للمخازن لخدمة المنطقة.

- جار تنفيذ 465 عمارة جديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة النرجس ومنطقة امتداد 290 فدانا بمدينة 15 مايو.

- جار الانتهاء من إجراءات 203 عمارات تضم 4872 وحدة بمنطقة الزهراء «إسكان اجتماعي».

- جار رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمجاورات من 4: 6 والغابة بإجمالي 60 ألف متر.

- جار التخطيط للانتهاء من مشروعات الإسكان المتوسط الجديدة بمنطقة القرنفل، بإجمالي 91 عمارة تضم 2184 وحدة سكنية.

- تنفيذ شبكة مياه وصرف منطقتي (57 ـ 58) فدانا، ومنطقة 100فدان.

- جار الانتهاء من تنفيذ طرق منطقة 290 فدانا.

- جار تصميم محطة مياه بطاقة 250 ألف م3 / يوم، لتغذية التوسعات الجنوبية والمدينة.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية وقطع الأراضي، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وبشروط معينة يجب توافرها للمتقدم للحجز.