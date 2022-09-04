سيف الخواجة يعلم المصريين الإنجليزية مجانا.. متابعوه تجاوزوا المليون

خلال السنوات الأخيرة نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في الاستحواذ على اهتمام قطاع كبير من المواطنين حول العالم، ومنها ما عرف بـ«تيك توك»، الذي رأي فيه البعض مكانا لعرض فيديوهات ترفيهية، إلا أن هناك آخرين قد استخدموه بشكل جيد ليقدموا عليه محتويات هادفة تعليمية حظيت بإعجاب الكثيرين، حتى سجل متابعيه الآلاف.

الخواجة: أسعى لتقديم محتوى تعليمي بشكل خفيف يناسب الجميع

قرر الشاب «سيف الخواجة» تقديم محتوى خفيف تعليمي يناسب كافة مواطني الدول العربية، وذلك عبر تعليمهم اللغة الإنجليزية بالنطق الصحيح لها، وهو الأمر الذي حظى باستحسان الكثيرين، خاصة من المصريين وعدد لا بأس به من الدول العربية.

الخواجة: بدأت في تعليم اللغة الإنجليزية منذ عام

يقول سيف الخواجة، إنه قد بدأ في تقديم محتواه منذ أكثر من عام، حتى استطاع أن يطرح محتواه التعليمي بطريقة نالت إعجاب الكثيرين، الأمر الذي ساعده في حصد عدد كبير من المتابعين خلال معدل زمني قصير، مشيرا إلى أن فيديوهاته قد اعتمدت على طرح الشائع من الكلمات الانجليزية ووضع البدائل السهلة لها، مع كيفية نطقها الصحيح.

وأوضح «الخواجة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إحدى الفيديوهات قد تناول البدائل الخاصة بكلمة «yes» والتى يستخدمها الكثيرون بشكل متكرر، ووضع لها عدد من البدائل التي يعتمد عليها الدول الأجنبية مثل «sure أو yeep»، وهي التي يمكن استخدامها لزيادة الحصيلة اللغوية في اللغة.

وأكد أنه عندما فكر في إنشاء المحتوى التعليمي على «التيك توك» كان متخوفا بشدة في البداية، وذلك لأن الكثيرين قد رأوا فيما يقدمه عبر التطبيق محتويات ترفيهية وليست هادفة، إلا أنه لم يتخيل كم النجاح والتفاعل الذي حظي به عبر محتواه الهادف الذي سعي لتقديمه.

وكان ناشر المحتوى التعليمي للغة الإنجليزية سيف الخواجة قد احتفل بوصول متابعيه عبر القناة على تيك توك إلى مليون متابع، معلقا: «إحساسي بالسعادة غير طبيعي النهاردة بعد شهور من الشغل ومحاولاتي لتقديم محتوي يحترم عقول الناس ويكون مفيد ليهم وعلشان نغير الانطباع المعروف عن تطبيق التيك توك كان مشوار صعب لكن حقيقي تغمرني سعادة غير طبيعية النهاردة بوصولي للمليون متابع»