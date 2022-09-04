كوريا الجنوبية تسجل 72144 إصابة جديدة بكورونا وحالتين بجدري القرود

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 72144 إصابة جديدة بـ«كورونا» و79 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27093 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

المصاب بـ«جدري القرود» وصل إلى «مطار إنتشون» في 19 يوليو الماضي

وأمس السبت، أكدت كوريا الجنوبية، حالة الإصابة الثانية من فيروس «جدري القرود» لشخص وصل إلى «مطار إنتشون الدولي» من أوروبا في 19 يوليو الماضي.

وفي يونيو الماضي، سجلت السلطات الكورية الجنوبية، أول حالة إصابة بـ«جدرى القرود»، فيما خرج المريض، من المستشفى في يوليو الماضي.