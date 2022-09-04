أصالة تطرح أغنية «الله جاب» بإيقاع جديد بعد تسريبها

أعلنت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» ،اللجوء إلى تغيير إيقاع أغنية «الله جاب» التي تم تسريبها قبل طرحها.

وكتبت أصالة على تويتر: «أغنية جديدة معناها ولحنها وطيابتها بعتقد كتير حتحبّوها رقصه عندي مابدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفوله بتطيّرني، بعرف إنّها تسرّبت ولذلك عملنا إلًها إيقاع جديد مُختلف لنفرق عندي تحدّي مع ⁧‫واحد‬⁩ قريب شو بتحسّوا أنا حبيت ⁧‫ خليجي‬⁩ ولّا ⁧‫عربي‬⁩؟؟»

أغنية شايفة فيك

وطرحت مؤخرا أصالة أغنيتها الجديدة شايفة فيك والتي تعاونت فيها مع الفنان رامي صبري في الألحان وعقب طرح الأغنية أثنى رامي على صوت أصالة عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «صوت أصالة في الأغنية دي من حتة تانية والله مش علشان لحني أو عشان هي صديقتي لا.. وأنا باخد تراك الغناء كنت سامع صوتها بيتحول لشخصية الأغنية.. وصدقوني محدش بيقدر يعمل كدة كتير.. فخور بالأغنية دي لأن ليها قصة حقيقية حصلت قصادي وفخور أكتر بصوت أصالة اللي مفيش منه تاني.. ألف مبروك لكل صناع الأغنية».