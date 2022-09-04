حالة الطقس اليوم الأحد 4 سبتمبر بالغربية.. نشاط الرياح يخفف من الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 4 سبتمبر، في محافظة الغربية، موضحة ارتفاع درجات الحرارة مع وجود نشاط للرياح وزيادة نسبة الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة اليوم الأحد 4 سبتمبر في الغربية

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد الموافق 4-9-2022 داخل مدن ومراكز محافظة الغربية، حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن أمس السبت، لتسجل العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، ونسبة الرطوبة 87% وسرعة الرياح 8 كيلو في الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الأحد 4 سبتمبر 2022، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد وتنشط الرياح نسبيا لتعطي شعورا أفضل بحرارة الجو، خاصة في أوقات المساء.

شبورة مائية على الطرق الزراعية

وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، وتهيب إدارة مرور الغريبة بالسائقين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعة المقررة على الطرق حفاظا على سلامتهم.