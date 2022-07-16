استقرار الأحوال الجوية.. ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل لـ37

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ودرجة الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وأغلب الكتل الهوائية المؤثرة هي كتل شمالية قادمة من البحر المتوسط، أي أن فيها ارتفاع في نسب الرطوبة وهو ما يزيد مكن إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، مقابل 37 درجة مئوية لدرجة الحرارة المحسوسة، مشيرةً إلى أنَّ الأجواء خلال فترات النهار فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديدة الحرارة خلال فترات النهار على المناطق الموجودة في جنوبي الصعيد وسيناء.

الطقس في فترة الليل

وأشارت إلى أنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ومع وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 إلى 40 كم يختلف من منطقة لأخرى يساعد على الإحساس بنسب رطوبة أقل في فترات المساء، وبالتالي نشعر باعتدال في الأجواء خلال فترات المساء، وتكون الأجواء معتدلة تماما في فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية.