قصف روسي على منطقة «كييفسكي» في خاركيف

أصيب شخص جراء قصف روسي على منطقة «كييفسكي» بمدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة، أوليه سينهوبوف، على «تليجرام»، إلى إصابة منزل جراء القصف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاوكرانية.

بدورها، قصفت القوات الأوكرانية، مساء أمس الأحد، قرية «زايتسيفو» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية بـ 4 قذائف من عيار 122 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

ضابط بالجيش البريطاني: عناصر القوات عليهم تحذير عائلاتهم من إمكانية إرسالهم للحرب

من جانبه، قال ضابط الصف بالجيش البريطاني، بول كارني، في مجلة الرسمية للجيش البريطاني، إن على أفراد الجيش تحذير عائلاتهم من إمكانية إرسالهم للحرب مع روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، أوضح في وقت سابق، ردا على سؤال حول إمكانية الاستعداد لحرب مع روسيا، إنه لا يعتقد أن الأمر سيصل إلى ذلك الحد، مضيفا أن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تساعد أوكرانيا فقط حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.

إيطاليا: الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدأت تعدل إنتاجها

وفي إيطاليا، وضعت البلاد خطة لتقليل استهلاكها من الطاقة، وقال ماسيميليانو أتيلي، رئيس لجنة وزارة التحول البيئي للمحطات الجديدة للطاقة المتجددة، أمس الأحد، إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدأت تعدل إنتاجها لترشيد استهلاك الطاقة، في وقت تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار أتيلي إلى وجود قطاعات صناعية كاملة: «صناعة الزجاج -المعلبات» بدأ الترشيد فيها في شكل ترشيد ذاتي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ناشطتان ألمانيتان تطالبان بحظر الروسي

وفي ألمانيا، فاجأت ناشطتان، مستشار البلاد، أولاف شولتز، بخلع من دون سابق إنذار قميصيهما وظهرتا بصدر عار للمطالبة بحظر غاز موسكو، وذلك بعدما تقدمتا لالتقاط صورة مع المسؤول الألماني في فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع للوصول إلى شولتز في مقر المستشارية في العاصمة «برلين»

من جانبه، قال شولتز خلال الفعاليات، إن مشكلة ضمان الإمدادات قد تحل مطلع 2024، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.