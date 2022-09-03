المدن الجامعية في جامعة طنطا.. الشروط ومواعيد التقديم والأوراق المطلوبة

يتطلع الكثير من طلاب الجامعات الحكومية، الجدد والقدامى، لمعرفة موعد وكيفية التقديم في المدن الجامعية كمرحلة أولى للعام الجامعي 2022/2023، ومن بين هذه الجامعات جامعة طنطا بمحافظة الغربية، والتي وضعت عدة شروط من أجل القبول في مدنها الجامعية.

مواعيد التقديم في المدن الجامعية بطنطا

وأكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد كمرحلة أولى، عن طريق موقع نظام الزهراء الإلكتروني للعام الجامعي 2022/2023، بدءًا من اليوم وحتى يوم 22 من سبتمبر الجاري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن التقديم يتم بالتسجيل على موقع الزهراء للمدن الجامعية، ثم الدخول والتسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بجامعة طنطا، وتحميل ملف PDF يحتوي على نماذج الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم، بعد أن يقوم الطالب باستيفاء الأوراق والمستندات التي تم تنزليها وتصويرها وتحويلها لملف PDF مرة أخرى لرفعها على الموقع، موضحا أن سداد الرسوم المستحقة لسحب مظروف التقديم وتبلغ 200 جنيه يتم إلكترونيا من خلال منصة التحصيل الإلكتروني الخاصة بالجامعة باستخدام كارت بنكي.

شروط التقديم في المدن الجامعة

جدير بالذكر أن شروط التقديم للمدن الجامعية في طنطا تشمل:

- أن يكون الطالب مقيداً منتظماً بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

- ألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها.

- ألا يكون الطالب قد تم إخلائه بالمدينة الجامعية في العام السابق، إخلاء إداري خاص بالطلاب القدامى.

- عدم صدور أي عقوبات تأديبية أو حرمان من الإقامة بالمدن للطالب خلال العام السابق.

- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل، وأولوية القبول للتقدير الأعلى.