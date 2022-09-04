رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. موعد وخطوات تسجيل الرغبات

ينتظر العديد من الطلاب انطلاق مرحلة التقديم للجامعات المختلفة، وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات لنظامي 3 و5 سنوات الدور الثاني، لذا ازداد معدل البحث خلال الساعات الماضية عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لكي يسجل الطلاب رغباتهم المختلفة للالتحاق بالكليات أو المعاهد التي يرغبون بها ويؤهلهم مجموعهم لها.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، إضافة إلى موعد فتح تسجيل الرغبات للطلاب بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، وذلك في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وتسجيل الرغبات، حيث تتيح وزارة التعليم العالي موقعا مخصصا لذلك، للتيسير على الطلاب وتسجيل رغباتهم إلكترونيا.

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنا.

خطوات تسجيل الرغبات

- بعد الدخول على موقع التنسيق يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي».

- يتم كتابة رقم الجلوس الموجود في الشهادة، ثم يُكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- سيظهر بيان تأكيدي باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه، ويجب عليه تأكيد البيان بالضغط على الخطوة التالية.

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته.

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية 2022

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح سابق لبوابة «الوطن»، إنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من المقرر أن ينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر.

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة تعمل على الاستعداد لاستقبال الطلاب بمكاتب التنسيق الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنَّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنفس ضوابط العام الماضي.