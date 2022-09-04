بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل فتاة البراجيل بـ«جنايات جنوب الجيزة»

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، محاكمة المتهم بقتل الطفلة «أمل» والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البراجيل»، تلك الواقعة التي شهدتها منطقة البراجيل التابعة لمنطقة أوسيم بالجيزة بعدما أقدم المتهم على قتل ابنة خاله داخل منزلها مستغلًا غياب أسرتها خارج المنزل، إذ حاول التعدي عليها ولكنه فشل فقتلها مستخدمًا سلاح أبيض «سكين»، وفر هاربًا خارج المنزل، واكتشفت الأسرة بعد ذلك مقتل ابنتهم ذبحًا داخل المنزل، وتكسير الشاشة الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بداخل المنزل وسرقة هاتفها المحمول.

«هارد الكاميرات» يكشف القاتل

وبعد إبلاغ رجال الشرطة، تمكّنت تحريات رجال الشرطة في جريمة فتاة البراجيل من كشف غموض الجريمة والوصول إلى مرتكبها، إذ تبين من خلال تفريغ «هارد كاميرات المراقبة» أنَّ ابن عمة الضحية وراء ارتكاب الجريمة بعدما التقطته كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج المنزل، وضبطه رجال الشرطة وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المتهم استغل غياب أسرة الضحية

وعقب ضبطه المتهم واقتياده الى قسم الشرطة اعترف بتفاصيل جريمته وقتل ابنة خاله داخل منزلها مستغلًا فرصة غياب أسرتها عن المنزل ولكنه فشل بعد أن قاومته في أثناء محاولته التعدي عليها وخشية افتضاح أمره ذبحها بالسكين وفر هاربًا ولكن تمكن رجال الشرطة من ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة.

القتل العمد مع سبق الإصرار

وبداخل مسرح الجريمة، شرح المتهم كيف نفذ جريمته أمام جهات التحقيق، وأمر النائب العام بإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجناية أخرى وهي الشروع في الاعتداء على المجني عليها، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.