انهيار أسرة «طفلة البراجيل» قبل بدء جلسة محاكمة المتهم بقتلها

انهارت أسرة الطفلة المجني عليها «أمل» ضحية نجل عمتها التي قُتلت ذبحا على يديه بعدما فشل في الاعتداء عليها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك قبل انطلاق جلسة محاكمة المتهم بقتلها، اليوم السبت.

ووقفت أسرة المجني عليها أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، حاملين بانرات عليها صورة الطفلة المجني عليها «أمل»، مطالبين بسرعة القصاص من القاتل، مؤكدين عدم وجود أي نية للتصالح بينهما وبين المتهم أو أسرته بسبب صلة القرابة التي بينهما.

والدة الفتاة المجني عليها تتمني سرعة القصاص

وقالت والدة الفتاة المجني عليها، إنها تتمنى سرعة القصاص من المتهم لكي يهدأ قلبها، وترتاح نجلتها التي حافظت على نفسها حتى آخر نفس في عمرها، وأبت أن يمسها المتهم «أندرو. ح»، وفضلت أن تلقي مصرعها ذبحا بدلا من الاعتداء عليها.

والد الفتاة: نفسي قلبي يرتاح

والتقط والد الفتاة أطراف الحديث من زوجته، قائلا: «نفسي قلبي يرتاح لما المتهم يتم القصاص منه، هو معترف بجريمته وخلال الجلسة الماضية طلب سرعة الحكم عليه».