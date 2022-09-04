عضو «الحوار الوطني»: الإصلاح السياسي أولوية في الملفات المطروحة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاجتماع الخامس للمجلس لتحديد منسقي المحاور الثلاث ومقرري اللجان الـ15 ومساعديهم، غدا الإثنين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن المقرر أن يتمّ اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، البالغ عددهم 30 مقررًا ومقررًا مساعدًا من خارج أعضاء المجلس، وذلك حسب تصريحات طلعت عبدالقوي مجلس أمناء الحوار الوطني.

الإصلاح السياسي على مائدة الحوار الوطني

قال عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ الإصلاح السياسي، على رأس الملفات التي تعمل الدولة على إصلاحها في الفترة الراهنة.

وأضاف «ربيع» في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ أولويات الحوار لابد أن يتمّ ترتيبها من خلال وضع الملف السياسي أولوية قصوى على مائدة الحوار، نظرًا لأنّه يصب في كل المجالات، فإذا صلحت السياسة ينصلح الاقتصاد والاجتماع والثقافة، وهو ما حدث من خلال تضمين لجنة المحور السياسي، التي شكّلها مجلس الأمناء من خلال عدد من المحاور.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ البنود التي تضمنها محور الإصلاح السياسي، تشمل مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، وتشكيل لجنة فرعية لمناقشة انتخابات المحليات، بالإضافة إلى تناول قضية حقوق الإنسان والحريات العامة.

ربيع: الحور الوطني يسهم في الخروج بنتائج تخدم الوطن

واشار إلى أنّ الحوار الوطني هو ضرورة هامة ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطى، مبديا تفاؤله من التشكيل الحالي للمجلس وأن يسهم فى الخروج بنتائج تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف ربيع في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ الحوار الوطني جاء في الوقت المناسب، فالحوار وسيلة للتقارب ما بين الحاكم والمحكوم، فمثل هذه الحوارات تجرى لسد فجوة التباعد، بين الطرفين، مؤكدا على أن الحوارات الوطنية تجرى في نظم التحول الديمقراطي.