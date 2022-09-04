التعليم: تسليم إخطارات النجاح بالدور الثاني في الثانوية العامة اليوم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى تسليم إخطارات نجاح الثانوية العامة الخاصة بطلاب الدور الثاني 2022 لجميع الإدارات التعليمية، لتسليمها للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حتى يتمكنوا من التقديم على موقع تنسيق القبول بالجامعات لحين الانتهاء من طباعة استمارات النجاح المؤمنة والمميكنة ضد أي تلاعب أو تزوير، موضحا أن استمارات النجاح تأخذ بعض الوقت في الطباعة، لذلك استعجلنا طباعة وتوزيع إخطارات النجاح.

إخطارات النجاح في الثانوية العامة.. رقم سري للتقديم في التنسيق

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن المدارس الثانوية في جميع المحافظات ستبدأ في تسليم إخطارات النجاح لطلبة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، اليوم الأحد، وسيكون فيها الرقم السري الذي يستطيع به الطالب التقديم على موقع التنسيق.

رسوم إصدار شهادة نجاح لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم إصدار شهادة نجاح لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 وهي كالتالي:

- تكلفة طبع وتحرير شهادة إتمام الثانوية العامة 44 جنيهًا.

- رسوم ضريبة الدمغة 9 جنيهات.

- رسم تنمية الموارد المالية للدولة جنيهين.

- رسم إضافي 10 جنيهات.

- حصيلة الرسوم على شهادات النجاح 65 جنيًها.