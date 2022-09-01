بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 88.7%، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 157 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، نجح منهم 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ويستطيع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022، الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، على موقعها الرسمي بوزارة التربية والتعليمم، من خلال الخطوات التالية، وهي كالتالي:-

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على حفظ.

- ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بالدرجات في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. اعرف طرق التظلم

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 وهي كالتالي:-

- تقديم تظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 20222 إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بداية من الأحد ولمدة 7 أيام.

- 150 جنيهًا رسوم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

- الطالب يطلع الاطلاع على صورة ورقة الإجابة «البابل شيت» وكراسة الأسئلة، ونموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.