«حميات إمبابة»: الطفرات الجديدة لكورونا سببها التغيرات المناخية

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الإصابات بفيروس كورونا مستمرة، إلا أنها ليست بالصورة المفزعة التي كانت موجودة من قبل، لافتًا إلى أن الإصابات الحالية أكثر انتشارًا وأقل حدة.

الأعراض والمضاعفات أقل حدة من عامي 2020 و2021

وأضاف «الجارحي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أنه على الرغم من سرعة الانتشار التي تجعل الإصابات تصيب كل أفراد الأسرة، إلا أن الأعراض والمضاعفات أقل حدة من عامي 2020 و2021، لافتًا إلى أن ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في بداية إنتشاره، يعود إلى عدم تعرف الجهاز المناعي على الفيروس في البداية للتصدي له.

وكشف نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن الوضع الآن يختلف كثيرًا عن السابق من حيث حدة فيروس كورونا، كون أصبح لدينا مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة، نتيجة التطعيمات ضد الفيروس التي حصل عليها ملايين الأشخاص، إضافة إلى الإصابات الكثيرة بالأعوام الماضية.

التغيرات المناخية سبب المتحورات الجديدة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة

وأشار إلى أن تحذيرات الصحة العالمية المتكررة من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا بالأسابيع المقبلة، تأتي نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة التي ستشهد دخول فصل الشتاء، سيصاحبها ظهور متحورات جديدة، مؤكدًا قلة الإصابات التي تتطلب دخول الرعاية نتيجة مضاعفات كورونا.