«حميات إمبابة»: 99% من الإصابات الصدرية نتيجة التهابات فيروسية عادية

ناشد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي مع دخول فصل الشتاء في أكتوبر المقبل، لافتًا إلى عدم وجود أي خطورة من الحصول على لقاحي الإنفلونزا وفيروس كورونا في الوقت نفسه.

وأضاف «الجارحي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن حماية الإنسان بحصوله على لقاح الإنفلونزا يقلل من أعراض إصابته بالعدوى الفيروسية وما يترتب عليها من إنخفاض لمناعة الجسم، لافتًا إلى عدم وجود فرق بين لقاحات الإنفلونزا نتيجة اختلاف سنة الإنتاج، سواء إنتاج 2020 أو 2021 أو2022 ، كاشفًا عن أهمية أن لا يكون اللقاح منتهي الصلاحية.

99 % من الإصابات الصدرية نتيجة التهابات فيروسية عادية

وأوضح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن معظم المضاعفات الصدرية الموجودة حاليًا وبنسبة تتجاوز 99%، هي من النزلات الفيروسية العادية، لافتًا إلى أنها تسمح بوجود بكتريا بعد الإصابة بالنزلة الفيروسية، وهو ما يسبب مضاعفات بكتريا أو تسممية موجودة على الرئتين، وهو ما ينتج عنها الإصابة بالالتهاب الرئوي للأطفال والكبار وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط المرتفع والأمراض المناعية.

الأعراض الحالية للإصابة بكورونا

وكشف «الجارحي» عن توافر المسحات بمستشفى حميات إمبابة وأي مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الأعراض الحالية للإصابة بفيروس كورونا هي الحرارة الشديدة والصداع والآلام الحادة بالزور، منوهًا إلى عدم ضرورة فقدان حاسة الشم والتذوق للمصابين.

وأشار إلى أن بعض المصابين الذين يصابون بالأمراض التنفسية، مثل الكحة وضيق التنفس والنهجان، نتيجة عدم شعورهم بالإصابة إلا باليوم الخامس أو العاشر للإصابة بالفيروس، موضحًا أن الشفاء من هذه الأعراض يستغرق حوالي من 5 إلى 6 أيام، كاشفًا عن أن المضاعفات التي تصيب البعض وينتج عنها نقلهم للرعاية، تكون نتيجة العلاج الخاطئ الذي يحصل عليه البعض نتيجة عدم لجؤهم إلى الاستشارات الطبية واكتفائهم بوصفات غير صحيحة من الصيدليات.