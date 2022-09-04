محمية وادي الجمال «مالديف مصر».. مياه فيروزية ومزار سياحي عالمي

أطلق عليها «مالديف مصر» لتميزها بالشواطئ الرملية والمياه الفيروزية والمناظر الطبيعية الخلابة، إذ تقبع جنوب مرسى علم بحوالي 90 كيلوا متر وتضم شاطئ شرم اللولي الذي صنف ضمن أجمل عشرة شواطئ في العالم ومحمية القلعان وبها أشجار المانجروف الشهيرة، أنها «محمية وادي الجمال» واحدة من أجمل المحميات الطبيعة في مصر و العالم حتى أصبحت مزارا سياحيا عالميا يتوافد عليها الأجانب من مختلف الجنسيات.

يطل عليها «مالديف مصر»

يوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن محمية وادي الجمال تبعد 90 كيلوا متر جنوب مرسي علم ويلقبونها مالديف مصر حيث تشبه المالديف وتضم شواطئ هي الأجمل في العالم ومنها شاطئ شرم اللولي والذي صنف ضمن أجمل عشرة شواطئ في العالم حيث المياه الفيروزية والرمال الناعمة والشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة.

أشجار المانجروف مزار سياحي

ويضيف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محمية وادي الجمال تضم أشجار المانجروف التي يصل عمرها إلى 250 سنة بداخل البحر وتفلتر المياه المالحة وأصبحت مزارا سياحيا شهيرا يتوافد عليها السائحون الأجانب من مختلف دول العالم.

محمية طبيعية

وأشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن محمية وادي الجمال تم اعتمادها كمحمية طبيعية عام 2003، مشيرا إلى أن دوريات من مسؤولي المحميات تتابع محمية وادي الجمال بصفة يومية وذلك في ظل اهتمام الدولة بملف التشجير تزامناً مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر بحضور رؤساء العالم في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022.