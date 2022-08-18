 رئيس جامعة طنطا: مسابقة «هاكاثون للتغير المناخي» هدفها رفع الوعي العام

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إنّ قضية المناخ تعتبر قضية دولية محل اهتمام العالم، ومصر لم تكن بعيدة عنها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه باستضافة قمة المناخ بمشاركة جميع مؤسسات الدولة.

فعّاليات مرتبطة بالاستعداد لقمة المناخ

وأوضح «زكي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ جامعة طنطا بدأت إطلاق عدة فعاليات مرتبطة بالاستعداد لقمة المناخ من أجل الخروج بتوصيات ذات قيمة مضافة لقضية المناخ، مشيرا إلى أن مسابقة «هاكاثون للتغير المناخي»، تضمنت فعّاليات متنوعة وندوات ومؤتمرات من شأنها توعية الشباب بقضية المناخ التي أصبحت مؤثرة على اقتصاديات العالم والتحديات الراهنة.

حالة من التصدع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار الدكتور محمود زكي، إلى أن العالم يشهد حالة من التصدع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات كورونا وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مسابقة الجامعة تشجع الشباب على تقديم مقترحاتهم والرؤى الخاصة بهم للمساعدة في حل قضايا المناخ، وشهدت المسابقة مشاركة كبيرة من طلاب الجامعة والحرص على تلقي المعلومات والمساهمة في طرح الحلول والرؤى.

برامج جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن الشباب لديهم الفكر الجديد المتجدد دائما ويجب منحهم الفرصة من أجل الابتكار والإبداع، مشيرا إلى أن سوق العمل أيضا متغير ويحتاج للجديد بشكل متواصل ومواكبة لتلك التغيرات بدأت الجامعات المصرية في التسابق بإعداد برامج جديدة، وقدمت جامعة طنطا برامج دراسية جديدة مرتبطة بالعمارة البيئية، وهندسة الإنشاءات.