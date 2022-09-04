منصة زاد تجارة سوهاج.. اعرف خطوات تسجيل الدخول لجميع الفرق الدراسية

في بداية العام الدراسي الماضي، أطلقت جامعة سوهاج، منصة زاد تجارة سوهاج وجميع الكليات، للتسهيل على الطلاب، وجرى رفع المقررات الدراسية بصورة إلكترونية، وإتاحتها لجميع الطلبة.

ويقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة ثم يتم منح الطلاب اسم مستخدم ورقم سري للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات الدراسية وتأدية الامتحانات، حيث تم رفع المقررات الدراسية، وكان الطلاب قد ادوا امتحانات الميد تيرم عبر منصة زاد الرقمية في منازلهم.

وفي السطور التالية يستعرض «الوطن» خطوات التسجيل على المنصة، إذ يسمح رابط منصة زاد تجارة سوهاج تسجيل الدخول لطلاب في جميع الفرق الدراسية، والحصول على المقررات الدراسية، ومعرفة نتائج الامتحانات.

ومن خلال منصة زاد تجارة سوهاج سيتمكن طلاب الكلية من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة.

منصة زاد تجارة سوهاج

ويمكن للطلاب الدخول على رابط منصة زاد تجارة سوهاج 2022 لتقديم طلبات الالتحاق بالكلية والدراسات العليا.

التسجيل في منصة زاد تجارة سوهاج

للتسجيل في منصة زاد تجارة سوهاج لطلاب الفرق المختلفة، الدراسات العليا، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ينبغي عليهم جميعًا الدخول على الرابط التالي وكتابة البيانات المطلوبة، وهي:

ادخل على هذا الرابط

اكتب اسم الدخول

ادخل كلمة المرور.

اضغط على صورة البروفايل.

ويتيح لينك منصة زاد تجارة سوهاج، لأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة سوهاج العديد من الخدمات، يمكنهم الاستفادة منها عند الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت.

ومن الخدمات التي تقدمها منصة زاد تجارة سوهاج معرفة أرقام الجلوس، ومواعيد المحاضرات، جداول الامتحانات، ونتائج الامتحانات لطلاب والدراسات العليا.