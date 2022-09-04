تقسيط المصروفات الدراسية في كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية عن تقسيم قيمة أقساط المصروفات الدراسية إلى قسطين لكل كلية من كليات الجامعة، بالتزامن مع بدء استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بها.

جامعة الإسماعيلية الأهلية

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة الإسماعيلية الأهلية تعد فرصة كبيرة لإتاحة عددا من الكليات المؤهلة لسوق العمل خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه تم البدء في استقبال الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية، كما بدأ توقيع الكشف الطبي على الطلاب اليوم الأحد.

وأضاف «مندور» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تفقد مقر جامعة الإسماعيلية الأهلية أمس السبت، لمتابعة تجهيز المباني الرئيسية في الجامعة، مشيراً إلى لأن الجامعة عممت عمليات الدفع إلكترونيا، ضمن توجه الجامعة لتعميم الرقمنة بكافة القطاعات وعلى رأسها القطاعات الحسابية.

أقساط كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

كلية الطب البشري القسط الأول 49 ألفا و500 جنيه

كلية طب الأسنان القسط الأول 47 ألف جنيه

كلية الصيدلة القسط الأول 37 ألف جنيه

كلية التمريض القسط الأول 17 ألفا و150 جنيها

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية القسط الأول 17 ألف جنيه

كلية الهندسة القسط الأول 32 ألف جنيه

كلية التجارة الدولية واللغات القسط الأول 17 ألف جنيه

خصومات جامعة الإسماعيلية الأهلية

وكان الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قد أعلن عن تحديد خصومات جامعة الإسماعيلية الأهلية لموظفي القطاع الحكومي وأبناء العاملين في جامعة قناة السويس.

وكشف «مندور» أن نسبة الخصم المعلنة 10% لمنتسبي جامعة قناة السويس، و5% لموظفي القطاعات الحكومية على مستوى الجمهورية، و10% للمتفوقين رياضيا، موضحا أن نسبة الخصم سيتم تفعيلها واقتطاعها من القسط الثاني.