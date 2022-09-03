أفضل 5 طرق للاستثمار في الذهب.. «اشتري سبيكة واحتفظ بالفاتورة»

يتجه الكثيرون من الأشخاص في الوقت الحالي إلى الاستثمار في الذهب خاصة في ظل الظروف الراهنة وتخبط الأسواق عالميًا، إذ يأتي ذلك من خلال إيمانهم وخبراتهم أن أسعار الذهب ترتفع على المدى البعيد.

وذكرت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب المحلية والعالمية، أنَّه مع زيادة التضخم وتدهور الاقتصاد العالمي أصبح الاستثمار في الذهب هو افضل وسيلة يمكنها المحافظة بها على قيمة أموال المستثمر.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها أنَّ هناك 5 طرق للاستثمار في الذهب، تستهدف المحافظة على الأموال وادخارها من الضياع وبيعها عقب ذلك بأسعار أكثر ارتفاعًا وتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ هذه الطرق تتلخص فيما يلي:

1- شراء سبيكة وتخزينها في البنك أو المنزل، ولكن يجب مراعاة شرائها من شركة أو مكان مضمون وموثوق به للتأكّد من صحة وسلامة الذهب من خلال سمعتها الجيدة وضرورة الاحتفاظ بالفاتورة.

2- يمكن الاستثمار في الذهب من خلال المضاربة فيه عن طريق بورصة الذهب الفورية، وهو الذي يمكن أن يتم عن طريق شركات وساطة تتيح للعملاء التداول على الذهب عن طريق الإنترنت.

3- شراء وثيقة أو سهم في صندوق استثمار مدعوم بالذهب، وهو نوع من صناديق الاستثمار، التي لديها أصول متعلقة بالذهب، وهناك نوعين مشهورين من صناديق الاستثمار، الأول الصناديق التي لديها أصول عبارة عن سبائك ذهب، والثاني صناديق أصولها عقود الذهب الآجلة وشركات تعدين الذهب.

4- شراء أسهم شركات تعدين الذهب والشركات المرتبطة بها.

5- الاستثمار بشراء العملات الذهبية، ويعد أفضل اقتراح للاستثمار بعد السبائك، فبالنسبة للاستثمار في الأوزان الصغيرة فالاستثمار يكون أفضل في العملات الذهبية.