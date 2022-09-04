«التعليم العالي» تحدد أماكن اختبارات قدرات طلاب الشهادات الفنية 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن اختبارات قدرات طلاب الشهادات الفنية 2022، إذ يبدأ حجز الاختبارات غداً الاثنين الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بكل الخطوات المطلوبة.

أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية

- كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان، وتشمل طلاب محافظات القاهرة والجيزة.

- كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، وتشمل طلاب محافظة الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية.

- كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، وتشمل طلاب محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

- كلية الفنون التطبيقيىة جامعة بني سويف، وتشمل اختبارات القدرات لطلاب محافظة بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

وتشمل كلية الفنون التطبيقية تخصصات النسيج والملابس الجاهزة والزخرفة وترميم الآثار والتصوير وطباعة أوفست من خريجي المعاهد الفنية الصناعية.

أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة تخصص عمارة

- كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك تخصص عمارة، وتشمل طلاب محافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء.

- كلية الفنون الجملية جامعة الإسكندرية تخصص عمارة، وتشمل طلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط.

- كلية الفنون الجميلة جماعة المنيا تخصص عمارة، وتشمل طلاب المنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وبني سويف.

أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة تخصص فنون

- كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك تخصص فنون، وتشمل طلاب محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والسويس والدقهلية وشمال سيناء.

- كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية تخصص فنون، وتشمل طلاب محافظة الإسكندرية والبحيرةومرسى مطروح ودمياط والغربية وكفر الشيخ.

- كلية الفنون الجملية جامعة المنيا تخصص فنون، وتشمل طلاب محافظة بني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وجنوب سيناء.

- كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر، وتشمل طلاب محافظة قنا وأسوان ووالبحر الأحمر والأقصر.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، إن الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية 2022 الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض، وتقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني غداً الاثنين.