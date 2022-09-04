تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بالكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات للكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، مشددة في بيان لها، على الطلاب بضرورة الالتزام بهذه الخطوات وتنفيذها بدقة.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- حجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال رقم الجلوس.

- يكتب الطالب رقم جلوس وذلك لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

- بالنسبة لطلاب بدلوم المعاهد الفنية الصناعية والتمريض يكتب الطالب كود التنسيق والرقم السري.

- تظهر بيانات الطالب.

- تتضمن بيانات الطالب «رقم الجلوس واسم الطالب».

- يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تظهر أمام الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات.

- كما تظهر أمام الطالب أماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

- يختار الطالب نوع القدرات، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع إيصالا يشمل أنواع القدرات والمواعيد، كما يشمل أماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- شددت الوزارة على الطالب بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي «أ».

- لا يسمح للطالب أداء أي اختبارات خارج نظاق التوزيع الجغرافي.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الكليات بعقد اختبارات القدرات وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق، واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية والتمريض، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.