تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. شروط التقدم لاختبارات القدرات بالكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، موضحة أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المُتقدمة والمعاهد الفنية «الصناعية» بالتقدم لأداء الاختبارات المؤهلة.

وأضات الوزارة في بيان رسمي لها، أن الكليات التي تشترط اختبارات القدرات هي كلية الفنون التطبيقية والفنون الجميلة «عمارة و فنون»، وفقًا للتخصصات الموضحة، بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

شروط التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

- حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

- يتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلي.

- كما يتم الترشيح وفقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2022، أي حداثة المؤهل الدراسي.

- أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.

اجتياز الطالب للاختبارات لا يُعد قبولاً نهائيًا بالكلية

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه لا يُعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائيًا بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع والأعداد المُقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة لهذه الاختبارات، ومراعاة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، أنها حريصة على التنسيق الكامل مع الجامعات للوقوف على الاستعدادات الخاصة بأعمال اختبارات القدرات، ومراعاة تطبيق الاجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.