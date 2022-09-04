والد المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت بالزقازيق: «ابني بيكرهني وبيتعالج نفسيا»

قال والد «إسلام محمد»، المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت في الزقازيق بمحافظة الشرقية، لرفضها الزواج منه، خلال أولى جلسات محاكمة ابنه المنظورة أمام محكمة جنايات الزقازيق، إن نجله مريض نفسيا، ويصاب بحالات صرع.

وتابع والد «إسلام»، أن الأطباء أخبروه بضرورة الاستجابة لطلباته، مضيفا «كان بيكرهني والموضوع زاد عن حده في 2019، وبيقولي أنت مش كويس، ودخلتني مصحة نفسية، وأنا مش تعبان».

وأشار والد المتهم إلى أنه بعد 2019 لم يقم بعرضه على أطباء نفسيين أو يدخله أي مصحة.

تأجيل المحاكمة لـ 6 سبتمبر

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت في جلستها المنقعدة، منذ قليل، تأجيل محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها 17 طعنه نافذة بأنحاء جسدها، إلى جلسة 6 سبتمبر الجاري.

وكانت المحكمة عقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضر المتهم كما حضر عدد من أفراد أسرة الطالبة المجني عليها لمتابعة مجريات القضية.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بمقتل فتاة على يد شاب بمدينة الزقازيق، وانتقلت قوة من ضباط مباحث الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

المتهم سدد للضحية 17 طعنة

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المجني عليها تدعى «سلمى. ب. م.»، 20 عامًا، طالبة بكلية الإعلام، مقيمة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، والمتهم سدد لها 17 طعنة متفرقة في جسدها.

كما تبين أن المتهم يدعى «إسلام» طالب بكلية الشروق بقسم الإعلام، وظل واقفا في مكانه بجوار الجثة ولم يتحرك، حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وجرى نقله إلى حجز قسم شرطة أول الزقازيق.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأن السبب الذي دفعه لذلك رفض الفتاة الزواج منه، حيث اتهمته وأسرته بالكفر والإلحاد بسبب وشوم رسمها على جسمه.

وتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والتي أصدرت قرارها المتقدم بتأجيل القضية لـ6 سبتمبر الجاري.