بدء التشغيل التجريبي لمعامل «الرقابة على الصادرات والواردات» بميناء السخنة

أعلن المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بدء التشغيل التجريبي للمعامل الصناعية بفرع الهيئة بميناء العين السخنة مطلع شهر سبتمبر الجاري.

حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية

وأشار النجار إلى حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، مشدداً على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل إنهاء العمل بسرعة ودقة عالية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن معامل الهيئة بالعين السخنة تتضمن معامل فلاتر الزيت وفلاتر الوقود والبطاريات ولعب الأطفال والجلود والأحذية والشد 100 طن والضغط الانفجاري، بالإضافة إلى معامل التحليل الطيفي والاختبارات البيئية والطلمبات وكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية واختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية.

المعامل الجديدة

وأضاف النجار أن المعامل الجديدة تشمل معمل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والأفران البيليت والسخانات، إلى جانب ورشة تجهيز العينات، بالإضافة إلى معمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية والتي تشمل الغلايات والكاتل والأفران والمكاوي والعدد اليدوية وأجهزة تحضير الطعام والبوتجازات الكهربائية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على تجهيز معامل أحجار الجلخ والجنوط والإطارات.

وأجرى المهندس عصام النجار جولة تفقدية بمبنى المعامل الصناعية الجديد بميناء العين السخنة لمتابعة كل التجهيزات والتحضيرات لبدء العمل التجريبي للمعامل.