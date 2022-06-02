سعر زيت التموين اليوم.. ما وزن الزجاجة المتاح على البطاقة؟

يشهد سعر زيت التموين اليوم ثباتا واستقرار في سعر الزجاجة التي تضخها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين على بطاقات التموين في منافذ صرف السلع التموينية لدى البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا 3 ألاف طن من الزيت لمخازن الجملة من أجل صرفها لمنافذ البقالين لتوفيرها للمواطنين.

ثبات سعر زيت التموين اليوم والوزن المتاح

وجاء سعر زيت التموين اليوم عند 23 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي والتي تتيحها وزارة التموين في منافذ البقالين لتوفيرها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ضمن صرف السلع التموينية الشهرية، إذ اكتفت وزارة التموين بضخ وزن موحد من زجاجة الزيت وهو وزن 800 مللي للزجاجة، فيما سحبت الوزارة خلال الشهر الماضي زجاجات الزيت التي تزن 1 لتر من منافذ البقالين والتي كانت تضخها الوزارة في السابق على قائمة السلع التموينية.

حصة بطاقة التموين من الزيت

وتحصل بطاقة التموين على عدد مختلف من زجاجات الزيت ضمن مقررات التموين الشهرية وذلك بناء على عدد الأفراد المقيدين على كل بطاقة، إذ تقر الوزارة لكل فرد من أفراد البطاقة المستفيدين زجاجة زيت واحدة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة أيا كان عدد الأفراد.

أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2022

كما شهدت أسعار السلع التموينية الأخرى عن شهر يونيو 2022 ثباتا في سعرها، والبالغ عددها 25 سلعة مدعمة تضخها الوزارة شهريا للمواطنين في منافذ صرف البقالين، حيث استقرت أسعار السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة على نفس سعرها الشهر الماضي دون تحريك فيها.